MHP Genel Başkanı Bahçeli’den İstiklal Marşı Mesajı

MHP’NİN AÇIKLAMASI

MHP’nin sosyal medya platformundan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Genel Başkan Bahçeli’nin mesajı paylaşıldı. Videolu paylaşımda Bahçeli, “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü kutlu olsun” ifadesini vurgulayarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ’DEN DUYGUSAL MESAJ

Bahçeli, yaptığı açıklamada, “İstiklal Marşı’mız Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi, muhteşem bir mücadelenin ebedi vesikasıdır.” dedi. Ayrıca, vatana hizmet eden aziz şehitlerimiz ve kahramanların anısını yaşatmanın önemine dikkat çekerek, Mehmet Akif Ersoy’a olan hayranlığını ifade etti.

ŞEHİTLERE VE MEHMET AKİF ERSOY’A ŞÜKRAN

Bahçeli, “Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, bir ahlak ve adanmışlık nişanesi olan muhterem vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’a en derin şükran hislerimle birlikte Cenabıallah’tan gani gani rahmetler diliyorum.” sözleriyle, vatan sevgisini ve minnet duygusunu dile getirdi.