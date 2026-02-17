MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Meclis Yemin Krizi Açıklaması

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN GAZZE TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına sert bir şekilde tepki göstererek, Gazze’nin sesinin yeterince duyulmadığını vurguladı. Ayrıca, geçen hafta göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Meclis’teki yemin töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak CHP’ye sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, “Gazi Meclis aciz Meclis değildir. Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN BATI ŞERİA ADIMI

Bahçeli, konuşmasına Gazze’de yaşanan insanlık suçlarıyla devam etti. “Gazze’de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Suçsuz, günahsız bir sivil halkın çığlıkları yeterince duyulmamıştır.” diyen Bahçeli, İsrail hükümetinin insan hakları ihlalleri ve adalet inkarlarına devam ettiğini kaydetti. Bahçeli, İsrail’in Batı Şeria’daki son kararının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, “Son vahim gelişmeler barışçıl adımlarına gölge düşürmektedir.” dedi.

İSTİKRAR ADASI

Türkiye’nin uluslararası arenada istikrar adası olarak öne çıktığını dile getiren Bahçeli, “Kesintisiz diplomatik atılımlar taktir ve tebrike layıktır.” şeklinde konuştu. Bahçeli, “Nerede sorun varsa Türkiye oradadır. Ülkelerin siyasi birliği ve egemenlik haklarını herhangi bir tereddüde düşmeden sahiplenen bir Türkiye gerçeği hepimizin adına bir talihtir.” ifadeleriyle Türkiye’nin güçlü konumuna vurgu yaptı.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Ayrıca, ABD-İran müzakerelerinin ilerlemesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Müzakerenin bozulmaması ve fikir birliği temennimizdir.” dedi. Filistin’in bağımsızlık süreciyle ilgili de, “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka insan vicdanını tatmin edecek ikinci bir seçenek yoktur.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Bahçeli, depreme dayanıklı konutların hak sahiplerine teslim edildiğini aktararak, devletin deprem sonrası müdahalesiyle ilgili olumlu değerlendirmelerde bulundu. Devletin depremin başlangıcından itibaren kaynaklarını harekete geçirdiğini ve “Hiçbir insanımız mağdur edilmemiştir.” dedi. CHP’yi ise yapılanları kötüleyerek siyasi istismar peşinde koşmakla eleştirerek, “Depremin dedikodusu olmaz.” ifadesini kullandı.

MECLİS’TE YEMİN KAVGASI

Bahçeli, Bakanların yemin merasiminde yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, “Gazi Meclis aciz Meclis değildir.” dedi. “Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık.” ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP’nin siyasi tavrını eleştirerek, “TBMM’nin saygınlığına leke düşüren CHP’yi ayıplıyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.