MHP İlk İlçe Kongresi Tarihi Açıklandı: İlkadım’da Gerçekleşecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin ilk ilçe kongresinin 19 Mayıs’ta Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Söz konusu kongreyi, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun sembolik bir başlangıcı olarak değerlendirdi.

SEMBOLİK ÖNEMİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, ilk ilçe kongresinin 19 Mayıs’ta Samsun’un İlkadım ilçesinde yapılacağını açıkladı. Yalçın, sembollerin siyasetteki önemine dikkat çekerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının “ilk adım” olarak tanımlanmasının Milli Mücadele ruhunu yansıtan güçlü bir sembol olduğunu vurguladı.

KONGRE ÇAĞRISI

MHP’nin tarihi öneme sahip kavramları siyasi iletişimde etkin bir şekilde kullandığını belirten Yalçın, şu açıklamayı yaptı: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bölge ve dünya genelindeki kaçınılmaz değişimler ile Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik yeni küresel tehditler karşısında iç barışı temin etmek ve kardeşlik hukukunu güçlendirmek amacıyla ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye fikri de bir siyasi ‘ilk adım’ teşkil etmektedir.”

Yalçın, terör ve terörizmin bir siyaset biçimi haline geldiği, halkın huzur ve düzeninin bozulduğu, Türkiye’nin bekasına dönük tehditlerin arttığı günümüzde, MHP lideri Bahçeli’nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısının milli mutabakat açısından büyük bir ‘ilk adım’ olduğunu kaydetti.

KONGRE RUHU

Partinin 27 Nisan tarihli MYK toplantısında alınan karar gereği kongre sürecinin 7 Mayıs’ta başladığını belirten Yalçın, “İlk kongre adımı’nın 19 Mayıs Salı günü Samsun’un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi’nin Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107. yıl dönümüne denk gelmesi sembolik bir amaç taşımaktadır” diye ekledi.

Samsun İlkadım, millî mücadele ruhunun yanı sıra Terörsüz Türkiye fikrini yaşatan bir varoluş refleksi ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’teki beka azmini simgeliyor. Yalçın, bu bağlamda Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü ile milletin barış ve dinginlik içinde hayatını sürdürebilmesi için 19 Mayıs ruhunun yaşatılmasının önemini vurgulamakta olduğunu belirtti.

BÖLGESEL GÜVENLİK

Yalçın, sağlam bir milli devlet yapısının sadece Türkiye için değil, bölgedeki diğer ülkeler açısından da “sömürgeciliğe karşı bir panzehir” olduğunu belirtti. İran, Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerin milli devlet yapılarının korunmasının Türkiye’nin güvenliği açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Yalçın, MHP’nin Samsun İlkadım Kongresi’nin bu bilince dayalı olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Ayrıca, kongre sürecinin aynı irade ve kararlılıkla devam edeceğini, 7 Mart 2027’de yapılacak Olağan Büyük Kurultay’a da bu anlayışla gidileceğini sözlerine ekledi.