MHP’li Adan’dan Açıklama Geldi: “Süreç Başladı”

TOPLANTIYLA BİR ARAYA GELİNDİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirdiği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” İstanbul’da yapıldı. MHP İstanbul İl Başkanlığının öncülüğünde Bakırköy’deki bir otelde gerçekleşen etkinliğin divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

TEHDİTLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Programda konuşan Adan, “Terörsüz Türkiye” girişimini anlamak için, Türkiye’nin çevresindeki olayları analiz etme gerekliliğine vurgu yaptı ve “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böyle bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır” dedi. Adan, “Milliyetçi Hareket Partisi için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir” şeklinde konuştu. Adan, hamlenin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlere karşı bir tepki olduğunu savunarak, “Bu hamleyle liderimiz, yalnızca hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir” diye belirtti.

FARKLILIKLAR ÜZERİNE

Yıllardır süregelen terörle mücadelenin daha önceki girişimlerinden farklı olduğunu kaydeden Adan, “‘Terörsüz Türkiye’ hepsinden daha farklı, daha planlı, daha kararlıdır. Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır” dedi. Adan, “Yalnızca bir partinin dışında meclisteki bütün partilerimiz çalışmada yer almaktadır. Bu yüzden ortaya çıkacak kararlar ve tavsiyelerin milli mutabakat değerinde olacağını” ifade etti. Ayrıca, liderin bu sürecin arkasında olmasının kapıları açtığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hassasiyetin de önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

HEDEFLER VE KIRMIZI ÇİZGİLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise, amaçlarının annelerin gözyaşının akmadığı bir gelecek inşa etmek olduğunu belirtti. Yıldız, “Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler, emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz” dedi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısından bu yana önemli bir yol kat edildiğini dile getiren Yıldız, “Bu süreç, 2013-2015 tarihleri arasında ortaya konulan çözüm sürecinin 2024-2025 versiyonu değildir” ifadelerine yer verdi. Yıldız, yeni bir dil inşa etme gerekliliğine de dikkat çekti.