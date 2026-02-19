MHP’li Celal Adan’dan AK Partili Vekillere Sert Tepki

mhp-li-celal-adan-dan-ak-partili-vekillere-sert-tepki

YOKLAMA YETERSİZLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Genel Kurul’da Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında yapılan ilk yoklamada yeter sayı sağlanamadı. Celal Adan, yoklamayı tekrar ettirerek, elektronik yoklama sonrasında bazı AK Partili milletvekillerinin isimlerini tek tek okuyarak, “Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” ifadeleriyle durumuna yönelik tepkisini dile getirdi.

YETER SAYI SAĞLANDI

İkinci yoklamanın ardından gerekli sayı sağlanarak oturuma devam edildi. Elektronik sistemle yapılan yoklamanın ardından, bazı AK Parti milletvekillerinin isimleri tekrar okundu. Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderen milletvekillerine yönelik tepkisini yineleyerek, “Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” diyerek durumu eleştirdi.

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, “Toplantı yeter sayısı vardır” diyerek oturuma devam ettiklerini bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Prens Andrew’un Doğum Günü Gözaltında Geçti

Prens Andrew, İngiltere'de kamu görevini kötüye kullanma iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamalar arasında gizli belgeleri Epstein'a aktarması da yer alıyor.
Gündem

Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Bilim Kurulu’nda Beklemede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025'te başlayacağı duyurulan ücretsiz HPV aşısı uygulamasının Bilim Kurulu'nda değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.
Gündem

Borsa İstanbul’da Banka Hisselerinde Sert Düşüşler

Bankacılık endeksindeki hisselerdeki hızlı artış nedeniyle birkaç hisse senedi devre kesici uygulamasına tabi tutuldu.
Gündem

Deniz Sinan Demir İçin Soruşturma Başlatıldı

Sosyal medya canlı yayını sırasında kullanıldığı ifadeler nedeniyle içerik üreticisi Deniz Sinan Demir, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gündem

Yeni Halk Arzları Ve Sermaye Artırımları Onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, Luxera ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının halka arz süreçlerini onayladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.