mhp-li-celal-adan-dan-ak-partili-vekillere-sert-tepki

YOKLAMA YETERSİZLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Genel Kurul’da Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında yapılan ilk yoklamada yeter sayı sağlanamadı. Celal Adan, yoklamayı tekrar ettirerek, elektronik yoklama sonrasında bazı AK Partili milletvekillerinin isimlerini tek tek okuyarak, “Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” ifadeleriyle durumuna yönelik tepkisini dile getirdi.

YETER SAYI SAĞLANDI

İkinci yoklamanın ardından gerekli sayı sağlanarak oturuma devam edildi. Elektronik sistemle yapılan yoklamanın ardından, bazı AK Parti milletvekillerinin isimleri tekrar okundu. Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderen milletvekillerine yönelik tepkisini yineleyerek, “Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” diyerek durumu eleştirdi.

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, “Toplantı yeter sayısı vardır” diyerek oturuma devam ettiklerini bildirdi.