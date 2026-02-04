MHP’li Feti Yıldız’dan Demirtaş Tahliyesine Yanıt

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU BEŞİNCİ TOPLANTISINI YAPIYOR

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, bugün beşinci kez bir araya gelecek. Toplantı öncesinde, komisyonun rapor yazım ekibinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Demirtaş’ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse tahliyesi konusunda bir beyan varsa tahliye edilmesi lazım.”

TÜM GÖZLER RAPORUN KANUN TEKLİFİNE DÖNÜŞÜNDE

Raporun bu ay kanun teklifi haline getirilip getirilmeyeceğine yönelik soruya Yıldız, “Çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis’in işidir. Meclis’te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Kanunlaşması da çok uzun sürmez.” ifadeleriyle yanıt verdi.

BAHÇELİ’DEN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Edirne’de tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

