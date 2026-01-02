MHP’li Feti Yıldız: Terör Örgütü Süresini Aşmıştır

Suriye’de SDG krizi derinleşiyor. Terörizmin etkilerinin Türkiye’de hissedilmesiyle, bu durum dikkatle izleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda büyük bir bölgeyi kontrol altına aldığını belirtti. Yıldız, bu toprakların “ülkenin petrol ve gaz rezervleri ile Fırat ve Dicle nehirleri gibi kritik unsurları barındırdığını” ifade etti ve terör örgütünün bu alanları tutmasının “Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik gelişimi açısından büyük bir engel oluşturduğunu” kaydetti.

SDG İÇİN SÜRE DOLDU

Yıldız, Mazlum Abdi başkanlığındaki SDG’nin, Suriye yönetimiyle 10 Mart’ta imzaladığı 8 maddelik anlaşmaya atıfta bulunarak, “İsrail sürekli olarak kaos yaratarak, savaş çıkararak bölgedeki etkisini artırmayı ve alanı boşaltmayı hedefliyor. Bu amaçla bazen doğrudan müdahale ediyor, bazen de terör örgütleri aracılığıyla hareket ediyor.” şeklinde değerlendirme yaptı. Sözlerine devam eden Yıldız, İsrail’in önce PKK’yı destekleyerek alan kazanımını sağladığını, ardından Dürzileri kışkırtarak Şam yönetimine karşı ayaklanmalar çıkardığını aktardı. Ayrıca, “Şam’a yönelik bombalı saldırılar gerçekleştirip Cumhurbaşkanlığı sarayı, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı binalarını hedef alması bunun bir örneğidir.” dedi.

TEHDİT VE TEHLİKE

Yıldız, İsrail’in saldırı yöntemlerinin Gazze’dekiyle benzerlik gösterdiğini ifade ederek, “Devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüt yoktur” diyerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamalarına yer verdi. Bakan Güler’in, YPG/SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na riayet etmesi gerektiğini vurguladığını hatırlatan Yıldız, “Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerine devam etmesine izin vermeyeceğiz.” şeklindeki sözlerini aktardı. Nihai hedefin, “86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi ve terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi” olduğunu dile getirdi.