MHP’li Yıldız Duruşmaların Canlı Yayınlanması Talebinde Bulundu

200 SANIK HAKİM KARŞISINDA

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suç örgütü soruşturmasında, 6’sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 200 sanık, yargı sürecinde hakim karşısına çıkıyor. Dava öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MHP’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu.” şeklinde ifadelerde bulundu. Yıldız, 579 sayfalık iddianameden ayrıntılar vererek, toplam 40’ı tutuklu, 200 kişinin “şüpheli” olarak yer aldığını hatırlattı. Aziz İhsan Aktaş’ın 42 değişik fiilden 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep edildiğini belirten Yıldız, şüphelilerin arasında Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan, Adana Büyükşehir ve Adıyaman Belediye Başkanlarının da bulunduğunu vurguladı.

YARGILANMA PROSESİ DETAYLANDIRILIYOR

Aktaş’ın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik” ve daha birçok suçlamadan yargılanacağı aktarılmakta. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle ceza alması isteniyor. Bunun yanı sıra, diğer belediye başkanlarının da çeşitli suçlamalardan dolayı hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

CANLI YAYIN TALEPLERİ ARTMAKTADIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duruşmaların canlı yayınlanması yönündeki talebine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vererek “CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilmesini ümit ediyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştu.

