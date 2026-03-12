MHP Lideri Bahçeli’den İran’a Sert Mesajlar

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı bir iftar programında açıklamalarda bulundu. CNN Türk Editörü Duygu Ayaz Bayram’ın aktardığı verilere göre Bahçeli, “Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmek, İran’la Körfez ülkelerini çatıştırmak ve bu şekilde savaşın akışını değiştirmek üzere karanlık planların yapıldığı, esasen bir sır değildir. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, diyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLI OLMA VURGUSU

Bahçeli, Türkiye’nin istihbarat oyunlarına düşecek bir devlet olmadığını belirterek, “Siyonist emperyalist menşeli derin çukura düşecek, algı ve istihbarat oyunlarının tuzağına kapılacak yeni yetme bir devlet de hiç değiliz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.” dedi.

TEZGÂHLARA DİKKAT

Bahçeli konuşmasına devam ederek, “Türkiye’yi gayya kuyusuna itmek adına yapılan ahlaksız tezgahları isabetli okumalı, bu kuyuyu kazananları boşa düşürmeliyiz. Görüldüğü kadarıyla ABD ve İsrail için evdeki hesap İran’a uymamıştır.” şeklinde son sözlerini açıkladı.