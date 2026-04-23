MHP Lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Partiler raporlarını verdiler, artık yetkinin Meclis’te olması lazım.” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’DAN SAMİMİ SOHBET

Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen samimi sohbet esnasında futbol konusunun da gündeme gelmesi ve ikilinin neşeli tavırları dikkatleri üzerine topladı.

“RAHATSIZ OLANLAR OLABİLİR”

Gazetecilerin dışarıdaki sağanak yağışı hatırlatması üzerine Erdoğan, “Bereketten rahatsız olanlar olabilir ama biz yola devam ediyoruz,” diye konuştu. Bu açıklama, resepsiyonun en çok konuşulan ve siyasi mesajlar taşıyan anı olarak kaydedildi.