MHP Lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP LİDERİ BAHÇELİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Bir haftalık aranın ardından yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapan Bahçeli, “Değerli arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG’yi yan yana getirmek gafiliktir” diyerek önemli bir mesaj verdi.

YEPYENİ BİR DENGELEME

Suriye’deki gelişmelere de değinen Bahçeli, “Suriye Cumhuriyeti’nde yeni bir denklem, yeni bir paradigma, yeni bir yapı oluşmuştur” diyerek bu durumun devletin egemenlik haklarıyla ve toprak bütünlüğüyle ilişkilendirilmesi gerektiğini belirtti. 30 Ocak 2026 itibarıyla Şam yönetimi ile SDG ve YPG arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını belirten Bahçeli, bu gelişmenin Suriye’nin egemenliğini güçlendireceğini ifade etti.

SÜREGELEN PROVOKASYONLAR

Suriye’nin haritasının tek renge büründüğünü kaydeden Bahçeli, PKK’nın Barış ve Demokratik Toplum çağrısının 27 Şubat 2025’te müspet karşılık bulduğunu, bu durumun önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, terör örgütünün silahlarını bırakmasına ve bölücü terörün lağvedilmesine katkı sağlayan bir ortamın oluştuğuna dikkat çekti.

KARDEŞLİK VE BİRLİK VURGUSU

Araplar, Kürtler, Türkmenler ve diğer topluluklar arasında bir birlik sağlanması yönünde tarihi bir fırsat doğduğunu belirten Bahçeli, herkesin bu gelişmelere sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Provokasyonlara karşı azami dikkat ve sabır gösterilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Gülen yüzler, kardeşçe yaşamalarına vesile olacaktır” şeklinde bir mesaj verdi.

SİYASETİN TEMELİ İLKE VE AHLAKTIR

Devlet politikasında şeffaflığın ve samimiyetin önemine vurgu yapan Bahçeli, siyasetçilerin itibar kaybetmemesi gerektiğini ifade etti. Yüksek sesle söylenen her şeyin mihenk taşı, az ve öz olanların ise derin izler bırakma potansiyeli olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin geçmişten geleceğe taşınacak değerlerini koruyarak ilerlemesi gerektiğini söyledi.

KAPILARIMIZ AÇIK

Bahçeli, “Türk milleti asla beklememeli, geçmişin yüklerinden kurtulup geleceğe yürümelidir” diyerek Türk siyasetinin millî ve manevi değerlere sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti. Terörsüz bir Türkiye için izlenecek yollar arasında özgün, güvenli ve çağdaş yaklaşımlar geliştirilmesini gerektiğini vurguladı.

YENİ BİR ANLAYIŞ GEREKİYOR

Türk milliyetçi hareketinin 21. yüzyılda insanlık için ne anlama geldiğini değerlendiren Bahçeli, insanların yalnızlık içinde boğulmamaları gerektiğini ve bu zorlukların üstesinden gelmek için toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu belirtti. Geliştirilmesi gereken iş birliklerinin, karşılıklı anlayışla mümkün olacağını ekledi.

GÖZDENE VE KALBE YOLCULUK

Son olarak, “Gönlü temiz olanın gözü daha iyi görür” dedi ve insanların birbirini anlamak için çaba göstermesinin önemine değinerek, birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun hâkim olması gerektiğini vurguladı.