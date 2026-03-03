MHP Lideri Bahçeli’den Yüzük ve Rozetle Mesaj

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında iç ve dış politikaya dair kritik değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin görüşlerini paylaşan Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaparak, “İç cephenin önemi zannederim daha iyi anlaşılmıştır.” dedi. İran’a kurulan tuzakların altını çizen Bahçeli, hem konuşmasıyla hem de üzerindeki aksesuarlarıyla dikkat çekti.

KULLANDIĞI ROZET VE YÜZÜĞÜN ANLAMLARI

Bahçeli’nin kullandığı yüzüğün üst kısmında “La Galibe İllallah” yazarken, yan kısımlarında Çift Başlı Selçuklu Kartalı ve Osmanlı Devlet Arması yer aldı. Rozetinde de aynı şekilde “La Galibe İllallah” ifadesi dikkat çekti.

“ALLAH’TAN BAŞKA GALİP YOK”

Bahçeli’nin tercih ettiği “La Galibe İllallah” sözü, Kur’an-ı Kerim’in Yusuf Suresi’nin 21. Ayetinde geçiyor ve anlamı “Allah’tan başka galip yok” şeklinde ifade ediliyor.

MHP Lideri Bahçeli’den Önemli Açıklamalar Ve Mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İran'a yönelik hava saldırılarına karşı sert eleştirilerde bulundu ve sembolik yüzük ile rozet kullanarak mesajlarını güçlendirdi.
