MHP Lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart Uyarısı

mhp-lideri-devlet-bahceli-den-18-mart-uyarisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, düşman güçlerinin Çanakkale’de karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti ve kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı bulduğunu ifade etti. Ayrıca, her kökenden ve inançtan bireylerin aynı bayrak altında kenetlendiğini belirtti.

KORKUYU YENEN BİR MİLLETİN HATIRASI

Bahçeli, “Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevli kuvvetler, karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır” dedi. Ayrıca, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen şehitlere rahmet, minnet ve şükran duyduğunu ifade etti.

ŞEHİTLERİ UNUTMAYACAĞIZ

Bahçeli, aziz hatıraları önünde hürmetle eğildiğini vurguladı.

