MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ahmet Özer Açıklaması

Esenyurt’un eski belediye başkanı Ahmet Özer hakkında “Silahla terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla ilgili yargılama süreci sonucunda karar verildi. Mahkeme, Özer’e toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezası uyguladı.

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Özer’e verilen hapis cezasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” amacının son yüzyılın en önemli atılımlarından biri olduğunu belirtti. Barış, huzur, istikrar ve güvenliğin Türk milletinin hakkı olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda herkesin üzerine düşen görevleri unutmaması gerektiğini ifade etti.

ADİL DAVA ARAYIŞI

Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e hapis cezasının verilmesinin evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirtti. Bu kararın “Terörsüz Türkiye” hedefiyle çelişkili olduğunu dile getirerek, “Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi yoktur” dedi.

ADALET BEKLENTİSİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararın sorunlu olduğunu belirten Bahçeli, adaletin sağlanması için temyiz aşamasında bu kararın düzeltilmesini istediklerini söyledi. Adaletin gerçek anlamda tecelli etmesi ve Türk hukuk sisteminin tarafsız kalıp, milli birlik ve beraberlik duygusuna destek vermesi gerektiğini dile getirdi.