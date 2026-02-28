MHP Lideri Devlet Bahçeli: İran’a Saldırılar Haksızdır

Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulunarak, “Müzakerelerin sonucunu beklemeden İran’a askeri operasyon hukuksuz ve haksızdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir.” dedi. Bahçeli, “Uyarıyorum” ifadesiyle devam ederek, “Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonucunda verilecek karşılıklar, küresel bir savaşa yol açabilir. Savaş değil, barış hakim olmalıdır.” şeklinde konuştu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ATEŞ ALTINDA

Pakistan ile Afganistan arasındaki savaşın ardından, ABD’nin İran’a yönelttiği saldırılar, İsrail’in taşeronluğunda gerçekleştirildi. İran, ABD-İsrail ortaklığına karşı farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef alarak misillemede bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen Katar bu süreçte ateşin ortasında kaldı. Bahçeli, “İran ile yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABD-İsrail işbirliğiyle yapılan askeri operasyonlar haksız ve hukuk dışıdır; ayrıca geniş çaplı tehditler barındırmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ DEĞİL, BARIŞ HAKİM OLMALI

Bahçeli, zincirleme savaşların derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, “Aklı selim öne çıkmalıdır. Barış varken savaşmak, bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek anlamına geliyor.” uyarısında bulundu. Ayrıca, Tahran, İsfahan, Kum ve Kerec gibi bölgelerin vurulmasının, karşılık olarak global bir savaşa dönüşebileceğine dikkat çekti.

Bahçeli, mübarek Ramazan ayında İslam beldelerinin savaşla karanlığa gömülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. “Merhameti kalmayan, empati duymayan, kendi çıkarlarına odaklanmış; masumları hedef alan, öldürmeyi, yakmayı olağan hale getiren sözde gelişmiş ülkeler ve bunların taşeronları iki cihanda da hesap verecek.” dedi.

TÜRKİYE BARIŞÇIL ÇAĞRILARINI DEVAM ETTİRMELİ

Son olarak, İsrail Savunma Bakanı’nın “önleyici saldırı” başlattığı ve ABD Başkanı’nın “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattığını” söylediğini belirten Bahçeli, bu açıklamaların aynı akıl ve amaç etrafında şekillendiğini ifade etti. Bahçeli, Türkiye’nin sağduyuyla soğukkanlı davranarak barışçıl çağrıları ısrarla paylaşması ve milli güvenliğin korunması için gerekli tedbirleri almasının önemini vurguladı.