MHP Lideri Devlet Bahçeli Venezuela Gelişmelerini Değerlendirdi

mhp-lideri-devlet-bahceli-venezuela-gelismelerini-degerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’daki son gelişmelere dair gazeteci Güngör Yavuzarslan’a gönderdiği mesajda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, ABD’nin Venezuela üzerindeki askeri müdahalesini, Türkiye’deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle mukayese etti. Kullanılan yöntemlerin benzerliğe dikkat çeken Bahçeli, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan düşürme çabasının “hukuksuz ve haksız” olduğunu belirtti. Bu tür girişimlerin Türkiye açısından yabancı olmadığını ifade eden Bahçeli, yaşananların tanıdık bir komplo niteliği taşıdığını dile getirdi.

Yöntem 15 Temmuz ile Birebir Aynı

Bahçeli, 15 Temmuz 2016’da FETÖ aracılığıyla Türkiye’nin hedef alındığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’teyken kendisine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini anımsattı. Bahçeli, “O gün Türkiye’de kullanılan yöntemle bugün Venezuela’da Maduro’ya karşı devreye sokulan yöntem birebir aynıdır” şeklinde konuştu. Türk milletinin iradesiyle 15 Temmuz’da amacına ulaşamayan ABD’nin, benzer bir senaryoyu şimdi Venezuela’da hayata geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

Kamuoyunun Dikkati Yöntemlere Çekilmeli

Bahçeli, yaptığı açıklamada benzerliklerin özellikle vurgulanması gerektiğini ifade ederek, kamuoyunun dikkatinin kullanılan yöntemlere odaklanmasının daha doğru olacağını belirtti. Bazı medya organlarının olayın özünü çekmeye çalışmasının yanlış bir tutum olduğunu savunan Bahçeli, bu yaklaşımı eleştirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.
Gündem

Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.
Gündem

Fenerbahçe Nkunku İçin Transfer Girişimlerini Sürdürüyor

Fenerbahçe, transfer hedeflerinden biri olan Christopher Nkunku ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor; ancak oyuncunun Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu kaydediliyor.
Gündem

Crans-Montana Yangınında 18 Yaşında Türk Vatandaşının Ölümü Açıklandı

İsviçre'deki yılbaşı gecesi meydana gelen bar yangınında, 18 yaşında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis, ölenlerin kimliklerini belirlemeye devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.