MHP Lideri Devlet Bahçeli Venezuela Gelişmelerini Değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’daki son gelişmelere dair gazeteci Güngör Yavuzarslan’a gönderdiği mesajda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, ABD’nin Venezuela üzerindeki askeri müdahalesini, Türkiye’deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle mukayese etti. Kullanılan yöntemlerin benzerliğe dikkat çeken Bahçeli, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan düşürme çabasının “hukuksuz ve haksız” olduğunu belirtti. Bu tür girişimlerin Türkiye açısından yabancı olmadığını ifade eden Bahçeli, yaşananların tanıdık bir komplo niteliği taşıdığını dile getirdi.

Yöntem 15 Temmuz ile Birebir Aynı

Bahçeli, 15 Temmuz 2016’da FETÖ aracılığıyla Türkiye’nin hedef alındığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’teyken kendisine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini anımsattı. Bahçeli, “O gün Türkiye’de kullanılan yöntemle bugün Venezuela’da Maduro’ya karşı devreye sokulan yöntem birebir aynıdır” şeklinde konuştu. Türk milletinin iradesiyle 15 Temmuz’da amacına ulaşamayan ABD’nin, benzer bir senaryoyu şimdi Venezuela’da hayata geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

Kamuoyunun Dikkati Yöntemlere Çekilmeli

Bahçeli, yaptığı açıklamada benzerliklerin özellikle vurgulanması gerektiğini ifade ederek, kamuoyunun dikkatinin kullanılan yöntemlere odaklanmasının daha doğru olacağını belirtti. Bazı medya organlarının olayın özünü çekmeye çalışmasının yanlış bir tutum olduğunu savunan Bahçeli, bu yaklaşımı eleştirdi.