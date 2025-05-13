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MHP Lideri’nden Kabine’ye Çiçek Gönderildi

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PKK’NIN KONGRESİ VE FESİH KARARI

PKK, sabah saatlerinde gerçekleştirilen kongresini topladı ve kendisini feshettiğini duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılan kongrenin kararları bugün kamuoyuna açıklandı. Sürecin en önemli oyuncusu olan Devlet Bahçeli’den de bir açıklama geldi. Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” ifadesiyle bu durumu değerlendirdi.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL JEST

Terörsüz Türkiye gündemi doğrultusunda toplanan Kabine’ye MHP Lideri Devlet Bahçeli, ay yıldızlı çiçek gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği kırmızı-beyaz güller, Kabine toplantısı başlamadan önce toplantı salonuna yerleştirildi. Çiçeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanına bırakıldığı gözlemlendi.

KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Kabine toplantısında birçok önemli konu masaya yatırılacak. Ana başlıklardan en dikkat çeken nokta, ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarında gelinen son aşama olacak. PKK’nın yaptığı açıklama da bu toplantıda ele alınacak ve sonrasında çıkarılacak yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Ayrıca, toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlar da gözden geçirilecek.

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