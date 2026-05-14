MHP Malatya İl Teşkilatı Feshedildi: Sayı 12’ye Ulaştı

mhp-malatya-il-teskilati-feshedildi-sayi-12-ye-ulasti

6 Nisan’da İstanbul İl Teşkilatı’nın feshi ile başlayan süreç, Milliyetçi Hareket Partisi’nde devam ediyor. Bugün Malatya teşkilatının feshedildiği duyuruldu.

Gelişmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından paylaştı. Yalçın, “Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLAT SAYISI ARTMAKTA

Malatya teşkilatının feshiyle birlikte son beş günde feshedilen partinin il teşkilatlarının sayısı 12’ye yükseldi.

FESHEDİLEN TEŞKİLATLARIN TARİHLERİ

6 Nisan 2026: İstanbul
16 Nisan 2026: Kütahya, Eskişehir, Kars
17 Nisan 2026: Bilecik, Çanakkale, Muğla
20 Nisan 2026: Bolu
21 Nisan 2026: Ardahan
24 Nisan 2026: Bingöl, Gaziantep
14 Mayıs 2026: Malatya

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

2026 Süper Kupa’ya Katılacak Takımlar Açıklandı

Galatasaray Süper Lig şampiyonu olurken, Fenerbahçe ikinci sırayı elde etti. Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da yarışacak.
Gündem

Saab İçin Tarihin Son Perdesi Açılıyor

Saab'ın 1947'den beri faaliyet gösteren Trollhättan fabrikası kapanıyor. NEVS, üretim durdurma kararı alarak mevcut prototipler ve ekipmanları satışa sunacak. Emily GT projesi de iptal edildi.
Gündem

Trabzonspor Finale Yükseldi: Ernest Muçi’nin Harika Golü

Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Ernest Muçi, Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ne karşı son dakika golüyle takımını finale yükseltti.
Gündem

Ernest Muçi Geleceği Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Trabzonsporlu Ernest Muçi, Gençlerbirliği'ne karşı son dakika golü attı ve kariyeriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Ukrayna Ligi’nde Shakhtar Donetsk Şampiyonluğu Kutladı

Shakhtar Donetsk, hava saldırısı uyarıları nedeniyle üç kez kesilen maçta Obolon Kyiv'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.