MHP Malatya İl Teşkilatı Feshedildi: Sayı 12’ye Ulaştı

6 Nisan’da İstanbul İl Teşkilatı’nın feshi ile başlayan süreç, Milliyetçi Hareket Partisi’nde devam ediyor. Bugün Malatya teşkilatının feshedildiği duyuruldu.
Gelişmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından paylaştı. Yalçın, “Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir” ifadelerini kullandı.
TEŞKİLAT SAYISI ARTMAKTA
Malatya teşkilatının feshiyle birlikte son beş günde feshedilen partinin il teşkilatlarının sayısı 12’ye yükseldi.
FESHEDİLEN TEŞKİLATLARIN TARİHLERİ
6 Nisan 2026: İstanbul
16 Nisan 2026: Kütahya, Eskişehir, Kars
17 Nisan 2026: Bilecik, Çanakkale, Muğla
20 Nisan 2026: Bolu
21 Nisan 2026: Ardahan
24 Nisan 2026: Bingöl, Gaziantep
14 Mayıs 2026: Malatya