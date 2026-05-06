MHP’nin Terörsüz Türkiye Hedefine İYİ Parti Tepkisi

Büyükataman, yayımladığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadelerine yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin liderliğinde başlatılan ve devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye hedefinin, yeni yüzyılda Türk devletinin varlığını koruyan ve güçlendiren bir amaç olduğunu aktaran Büyükataman, bu hedefin ulusal birlik ve kardeşliği pekiştiren bir ülkü olduğunu ifade etti.

TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜ

Büyükataman, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin terörsüz Türkiye yönündeki kararlı adımları, emperyalizmin bölme ve yok etme planlarını bozmuş, bin yıllık kardeşliğimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. İlk günden bu yana elde edilen kazanımlar ortadadır. Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmıştır. Etrafımız ateş çemberi olsa da ülkemize tek bir kıvılcım dahi sıçramamıştır. Etnik ve mezhep kökenli fitne çabaları boşa çıkmıştır. Terör örgütü kendini feshettiğini açıklamış ve Türkiye’den çekilmiştir. Terörsüz Türkiye hedefine saldıranlar, bu milli ülkünün derinliğini ve devletimizin ciddiyetini anlayamamaktadır” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN ANLAMINA VURGU

Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefinin, teröre son vermek ve şehit ile gazilerin kahramanlıklarını taçlandırmak olduğunu dile getirdi.

Siyasi tükeniş yaşadıklarını savunan Büyükataman, “Elde edilen kazanımları görmezden gelen ve partimize saldıran İP Genel Başkanı ile ona yandaş olan diğer partiler, emperyalizmin etkisi altındadırlar. Aynı suçlamalarla liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alanlar, bu temelsiz eleştirileri dikkate almayan Türk milletinin güvenini her zaman göstermektedir. Genel Başkanımızın ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışı, Türk siyasetinde örnek teşkil etmiştir” ifadelerini kullandı.

MİLLİYETÇİLİK VE KAPSAYICILIK

Büyükataman, Türk milliyetçiliğinin birleştirici ve kucaklayıcı bir karaktere sahip olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi olan Türk milliyetçiliğinin, Cumhuriyet’i sonsuza dek yaşatacak irade olduğunu belirten Büyükataman, “Bu iradenin merkezi ve temsilcisi MHP’dir. Sayın Devlet Bahçeli, her adımda Türkiye’nin menfaatlerini gözetmektedir” dedi.

ÖNERİLERİN GÜCÜ

Büyükataman, Bahçeli’nin son grup toplantısında yaptığı ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ önerisi ile Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesine katkı sağladığını dile getirdi.

TÜRK MİLLETİ TARİH YAZACAK

Büyükataman, Türkiye’nin zaman kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye hedefinin ilerlemeye devam etmesi gerekiyor. ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ önerisi, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bir yapıdır ve terörün sona ermesi için önemlidir. Devletimiz asla pazarlık yapmaz. Türk milleti tarih yazacak ve Türk Yüzyılı hedeflerimiz başarıyla sonuçlanacaktır” şeklinde konuştu.

DERVİŞOĞLU’NDAN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisini eleştirirken, Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik koordinatörlük teklifini değerlendirerek, “Kendisine verilen bu statüyü düşündüğümde acaba bunu saldılar da bizim haberimiz mi yok? Bir hükümlüyle böyle bir durum mümkün mü? Bu deliliktir, aklınızı başınıza alın” dedi.