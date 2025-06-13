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Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

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KADIN DOĞUM RENDEVULARINDAKİ AYRIM KALDIRILDI

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde kadın doğum randevularında evli veya bekar ayrımıyla karşılaşan kadınların tepkileri sürerken, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, randevu sistemindeki ayrımın oda ve gelen tepkiler üzerine kaldırıldığı bildirildi.

Odanın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: “Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile Ankara Tabip Odası olarak yaptığımız görüşmeler sonuç vermiştir. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde ‘evli/evli olmayan’ ayrımı kaldırılarak kadın hastaları tedirgin eden uygulama sona ermiştir. Sağlık hizmeti sunumunda insan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırılık taşıyan uygulamalara karşı odamızın çalışmaları ve temasları devam edecek.”

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