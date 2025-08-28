Mhrs Üzerinden Randevu Sistemi Geliyor

Bakan Memişoğlu, Uşak’ta gerçekleştirdiği ziyaretlerin sonrasında gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma adına yürütülen çalışmaların sürdüğünü vurguladı ve üniversite hastanelerinin bir kısmına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu sisteminin entegre edildiğini açıkladı.

PİLOT UYGULAMALAR BAŞLIYOR

Memişoğlu, “Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca yaptığı açıklamada, “Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil, milletimize hizmet eden bir hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri çerçevesinde, her türlü desteği ve yardımı sağlayarak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz,” diye ekledi.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA YÖNTEMİ

MHRS sistemi üzerinden, 7 gün 24 saat boyunca hastane randevu oluşturma imkanı bulunuyor. “ALO 182” hattı ile günün her anında telefon üzerinden randevu almak mümkün. Bunun yanı sıra internet üzerinden de randevu alınabilir. Kullanıcılar, MHRS web sitesini veya MHRS mobil uygulamasını tercih ederek randevu oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilir. MHRS’nin internet sitesinde Randevu Al bölümüne girerek, T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte randevu bilgilerini doldurarak randevu almak mümkündür.