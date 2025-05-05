Microsoft, Skype Hizmetlerini Sonlandırdı

Microsoft, görüntülü ve sesli iletişim hizmetini sonlandırdı.

Microsoft’a ait sesli ve görüntülü iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla faaliyetlerine son verdi. 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Skype, artık kullanımdan kaldırılmış durumda. 2003 yılında piyasaya sunulan uygulama, 2010 yılında 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşmıştı. Microsoft, “müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla” bu kararı aldığını duyurdu.

Microsoft’un gelecek planları arasında Teams uygulamasına odaklanmak bulunuyor. Şirket, Skype’taki kullanıcı verilerinin Teams uygulamasına otomatik olarak aktarılacağını bildirmişti.