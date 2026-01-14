Microsoft’tan Windows XP Dönemine Veda: Yeni Aktivasyon Süreci Başlatıldı

Microsoft, “slui 4” komutuyla erişilen geleneksel telefonla etkinleştirme yöntemini sona erdirdi. Bir dönem Windows XP ile beraber kullanılan bu yöntem, artık bitmiş durumda. Kullanıcılar, telefonla bu hizmeti aradıklarında çevrimiçi bir portal üzerinden işlemlerini tamamlamak zorunda kalıyorlar.

ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTININ ZORUNLULUĞU

Yeni sistem, kullanıcıların etkinleştirme işlemleri için internet bağlantısına sahip ayrı bir cihaz kullanmalarını zorunlu kılıyor. Kullanıcı, hedef bilgisayar çevrimdışı olsa da, web tabanlı portala erişim sağlayabilmek için internet bağlantılı bir cihaza ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, etkinleştirme işlemi için Microsoft Hesabı ile oturum açma şartı da getiriliyor. Bu durum, inisiyatifini kaybetmek istemeyen yüksek güvenlikli araştırma laboratuvarları ve üretim tesisleri için önemli bir endişe kaynağı. Uzmanlar, Microsoft hesabının zorunlu olmasının anonim lisanslama uygulamalarını sona erdirdiğini ve aynı zamanda şirketin veri toplama faaliyetlerini artırdığını ifade ediyor.

3 ARALIK’TA KAPANDI

Microsoft’un destek belgeleri, telefonla aktivasyon yönteminin hâlâ geçerli olduğunu göstermesine rağmen, bu hizmetin 3 Aralık 2022’de tamamen kapandığı belirtildi. Eleştirmenler, bu yeni değişikliğin profesyonellerin donanımları üzerindeki kontrolünü azaltacağını savunuyor.