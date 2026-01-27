Migros’tan Kadrolu Çalışan Sayısında Tarihi Artış

Migros, Türkiye genelindeki dağıtım merkezlerinde çalıştırdığı 7 bin 875 kişiyi kadrosuna alarak önemli bir adım attı. Dağıtım merkezlerinde daha önce taşeron firmalar aracılığıyla yürütülen yapı, bu değişiklikle birlikte yeniden şekillendirildi. Şirket, bu uygulamanın amacının depo yatırımlarıyla büyüyen lojistik operasyonlarını ana faaliyetleriyle daha da entegre hale getirmek olduğunu belirtti. Yapılan bu kadro geçişi ile birlikte Migros’un doğrudan çalışan sayısı 63 bine çıktı.

KADRO GEÇİŞİ VE HAKLAR

Migros’un açıklamasına göre kadroya geçirilen çalışanlar, mevcut kazanılmış haklarının yanı sıra, Migros Grubu’nda yaklaşık 45 bin çalışanın faydalandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklara da erişim sağlayacak. Şirket, Migros mağazalarında 54 yıldır sendikalı çalışma sistemi uygulandığına da dikkat çekti.

ŞİRKETİN AÇIKLAMALARI

Migros, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gıda perakendecisi olarak en önemli önceliğimiz, halkımıza kesintisiz olarak sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Dağıtım merkezlerindeki çalışanlarımızın Migros kadrosuna katılmasıyla gücümüze güç kattık” ifadelerine yer verdi. Ek olarak, şirket KAP’a yaptığı bildirimde, 43 dağıtım merkezindeki çalışanların, taşeron firmalar tarafından yürütülen operasyonlardan Migros bünyesine geçiş yapmalarının sağlandığını duyurdu ve bu süreçle birlikte çalışanların kazanılmış haklarından yararlanmaya devam edeceklerini bildirdi.

