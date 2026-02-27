Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e Hakaret Davası Açıldı

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik ifadeleri sebebiyle tutuklanan sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu davası açıldığı bildirildi. Eskişehir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Korkmaz’a “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası talep edildi. Dava sürecinin ilk duruşmasının 17 Nisan’da gerçekleştirileceği öğrenildi. İddianamede, sanık Korkmaz’ın daha önce “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı ve 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığına da dikkat çekildi. Denetim süresi devam ederken benzer bir suçu işlediği gerekçesiyle mahkemeye ihbarda bulunuldu.

Olayın temelinde Mehmet Emin Korkmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı aşağılayıcı paylaşım yer alıyor. Korkmaz, söz konusu paylaşımında, “Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır?” ifadelerine yer verdi. Bu sözler kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medya üzerinden gelen yoğun eleştirilerin ardından Korkmaz, hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucunda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Korkmaz’ı gözaltına aldı. Erzurum’da yakalanan sanık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi olan Korkmaz, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması nedeniyle Korkmaz’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

