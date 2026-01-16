TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçlarını Açıkladı

TCMB, ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdi ve sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Bu ankete göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artış beklentisi, anket dönemi itibarıyla yüzde 3,76 seviyesine yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise bir önceki yüzde 23,35’ten yüzde 23,23 seviyesine geriledi. TÜFE’deki artış beklentisi, 12 ay sonrası için yüzde 23,35’ten yüzde 22,20’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e düştü.

DOLAR/TL BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693 olarak belirlenirken, 12 ay sonrası için bu beklenti 51,8879 seviyesine ulaştı. Önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olarak öngörülen yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,6 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 29,5 milyar dolar oldu.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9’da sabit kalırken, gelecek yıl için bu beklenti yüzde 4,3 seviyesine yükseldi. Ocak ayında TCMB’nin politika faizine ilişkin yapılan değerlendirmelerde, gelecek ilk toplantı için beklenti yüzde 36,5, ikinci toplantı için yüzde 35,11 ve üçüncü toplantı için yüzde 33,80 olarak kaydedildi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 26,96’ya geriledi.

