Mihriban Yılmaz Cinayetinde Şok İfade: Ses Kaydı Detayı Ortaya Çıktı

mihriban-yilmaz-cinayetinde-sok-ifade-ses-kaydi-detayi-ortaya-cikti

İZMİR’DE KADIN CINAYETİ: ŞÜPHELİDEN ŞOK EDEN İFADE

İzmir’de 29 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın boğularak öldürülmesi ve cesedinin ormanlık alana gömülmesi olayı ile ilgili olarak şüpheli Fatih İnan’ın verdiği ifadeler gün yüzüne çıktı. Soruşturma sürecinde, Yılmaz’ın cinayet öncesindeki anları cep telefonuyla ses kaydına aldığı tespit edildi. Mihriban Yılmaz, 29 Aralık’ta kaybolduktan sonra, öldürülmeden önce Fatih İnan ile aralarında geçen konuşmayı kaydetmiş. İnan’ın, durumu fark ettiğinde, Yılmaz’ın elinden telefonu almaya çalıştığı bilgisi edinildi.

İfadesinde, “Telefonu vermedi, araçtan inmeye çalıştı. Ağabeylerine anlatacağını söyledi. ‘Ağabeylerim seni öldürür’ şeklinde tehdit edince panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim Mihriban’a zarar vermek değildi. Ancak tehditlerden ve yaşayacağım sorunlardan dolayı panikle araçtan inmesine engel olmaya çalıştım” diyen İnan, olayın gelişimini açıkladı. Şüpheli, Mihriban’ı kendisine doğru çektiği anlarda diğer eliyle de ağzını kapatmayı hedeflediğini, amacının elindeki telefonla yapılan ses kaydını silmek olduğunu belirtti. “Elimle ağzını bir süre kapattım. Mihriban bayıldı, hareketsiz halde yatıyordu” diyerek Mihriban’ın bayıldığını belirten İnan, ses kaydının devam ettiğini fark edince durdurduğunu ifade etti.

GÖZALTI VE TELEFONUN DURUMU

Yılmaz’ın ailesinin telefonunu araması üzerine, telefonun arka koltukta bırakıldığını ve ormanlık alana doğru yola çıktığını aktaran İnan, burada Mihriban’a kalp masajı yapmaya çalıştığını, ancak hiçbir tepki alamayınca cansız bedeni gömmeye karar verdiğini söyledi. Genç kadına ait cep telefonuna emniyet güçlerince el konulurken, telefon üzerindeki dijital incelemenin devam ettiği öğrenildi.

