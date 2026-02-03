Mika Raun Can’ın Sevgilisi İçin Adli Kontrol Kararı

mika-raun-can-in-sevgilisi-icin-adli-kontrol-karari

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, ‘Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Savcılığa verdiği ifade kapsamında, aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu beyan eden Mika Raun Can, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunarak uyuşturucu madde kullandığını kabul etmişti. Can, “Erkek arkadaşım Batuhan Can da aynı kekten yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

TUTUKLAMA SONRASI GELİŞMELER

Mika Raun Can’ın ifadesinin akabinde, sevgilisi Batuhan Can da gözaltına alındı. Batuhan Can, yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

