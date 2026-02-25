Mika Raun Can’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Sonuçlandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturmasında dikkat çeken bir ilerleme kaydedildi. Bu süreçte, tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can ile erkek arkadaşı Batuhan Can’ın saç ve kan testlerinin sonuçları açıklandı. Elde edilen bulgulara göre, Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından çiftin uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği belirlendi. Mika Raun, daha önce Hollanda’nın Amsterdam şehrinde erkek arkadaşı Batuhan Can ile birlikte uyuşturucu madde kullandığını kabul etmişti.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Raun’un gözaltı gerekçeleri arasında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarının olduğu ifade edildi. İfade işlemleri için savcılığa sevk edilen Mika Raun, “tutuklama” talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

TUTUKLANMA NEDENİ

Mika Raun, “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklandı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Raun’un durumu yakından takip ediliyor. Gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.