Mika Raun Can Uyuşturucu İtirafıyla Gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Can, “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTA UYUŞTURUCU İTİRAFI

Savcılıkta verdiği ifadede aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten Mika Raun Can, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Can, “Erkek arkadaşım Batuhan Can da aynı kekten yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ERKEK ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan bu olayın ardından Can’ın erkek arkadaşı Batuhan da gözaltına alındı.