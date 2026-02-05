Milan Skriniar’a İki Maç Ceza ve Para Cezası

milan-skriniar-a-iki-mac-ceza-ve-para-cezasi

MİLAN SKRINIAR’A CEZA VERİLDİ

Trendyol Süper Lig’de oynanan Kocaelispor karşılaşmasında, taraftarları hedef alan davranışları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan Milan Skriniar’a, 2 maç ve 80 bin lira para cezası verildi. Disiplin kurulunun neticesinde yapılan açıklamada, “FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

CEZA UYGULANACAK MAÇLAR

Tecrübeli futbolcu, söz konusu ceza sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ile Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Bu durum, kulübü için önemli bir dezavantaj oluşturacak.

