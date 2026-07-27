Milei Brezilya ile Krizi Tetikledi

Dünya
Bir etkinlikte coşkulu bir şekilde konuşan iki adam
Flavio Bolsonaro, babasının siyasi mirasını sürdürerek Liberal Parti'nin adayı olduğunu duyurdu.
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Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro, Brezilya’da Liberal Parti’nin yeni adayı oldu. Sao Paulo’daki Pacaembu Stadyumu’nda düzenlenen mitingle adaylığı duyuruldu. Flavio Bolsonaro, babasının siyasi mirasını sürdüreceğini söyledi. Mitinge Arjantin’in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei de katıldı. Milei, konuşmasında Devlet Başkanı Lula da Silva’yı hedef aldı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes’i de eleştirdi. Bu sözler iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞIRILDI

Lula yönetimi, Buenos Aires’teki büyükelçisini geri çağırdı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Milei’yi kınadı. Açıklamada yargının bağımsızlığı vurgulandı. İktidardaki İşçi Partisi Genel Başkanı Edinho Silva ise Milei’yi suçladı. Silva, Milei’nin Brezilya kurumlarına saygısızlık ettiğini belirtti.

MİLEİ'NİN SERT SÖZLERİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Milei, Liberal Parti etkinliğinde eski Devlet Başkanı Bolsonaro’ya destek verdi. Lula da Silva ile Yargıç Moraes’i sert sözlerle eleştirdi. Milei, Flavio Bolsonaro’dan ekim ayındaki seçimlerde “sosyalist çöplüğü durdurmasını” istedi.

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