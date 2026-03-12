Millî Savunma Bakanlığı’ndan S-400 Tartışmalarına Açıklık Geldi

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, bölgesel güvenlik meseleleri, terörle mücadele operasyonları, sınır güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikatlarına dair kapsamlı bilgiler sundu.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Toplantı sırasında, kamuoyunda tartışmalara yol açan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili konulara da açıklık getirilerek, Türkiye’nin hava ve füze savunma faaliyetlerinin tehdit değerlendirmelerine ve operasyonel ihtiyaçlara dayanarak çok katmanlı bir savunma yapısı içerisinde yürütüldüğü dile getirildi. Bu kapsamda en uygun savunma unsurunun angajman kuralları ve mevcut operasyonel durum göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade edildi. Türkiye’nin NATO’nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçası olduğu hatırlatılarak, bu sistemin erken uyarı sensörleri ve anakontrol yapısıyla birlikte önleme füzelerinden oluştuğu aktarıldı. Balistik füze tehdidi belirlendiğinde, sistemin en uygun ve hızlı önleme aracını otomatik seçerek müdahalede bulunduğu belirtildi. Türkiye’ye yönelik balistik füze tehdidiyle ilgili en etkili savunma unsurlarının devreye alındığı ve mühimmatın başarıyla imha edildiği vurgulandı.

MALATYA’DA PATRIOT KONUŞLANDIRMASI

ABD ve İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar sırasında Türkiye’ye yönelik İran’dan iki balistik mühimmatın ateşlendiği ve bu mühimmatların NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yaşanan durum karşısında Türkiye’nin kendi düzeyinde aldığı önlemlere ek olarak, NATO müttefikleriyle yapılan istişarelerin hayata geçirildiği belirtildi. Bu çerçevede, NATO Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen Patriot sistemi, hava savunma yapısının tamamlayıcısı olarak Malatya’ya konuşlandırılıyor. NATO’nun müttefik ülkelerin hava sahalarının korunmasına yönelik bir güvenlik ittifakı olduğu ifade edilerek, Türkiye’nin jeostratejik konumu ve güçlü ordusuyla birlik içinde güneydoğu kanadındaki en kritik unsurlardan birini oluşturduğu kaydedildi. Atılan adımların, Türkiye’nin ve NATO’nun savunma ve caydırıcılık anlayışı doğrultusunda ortak güvenliği sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

İNCİRLİK ÜSSÜ KONUŞULDU

Aktürk, Adana’daki İncirlik Üssü’nün durumunu da değerlendirdi. İncirlik’in bir Türk üssü olduğu hatırlatılarak, hava üslerine dair bilgi paylaşımları yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü, son bir haftada 4 PKK’lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Ayrıca, mayın, el yapımı patlayıcıların yanı sıra mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına devam edildiği belirtildi. Menbic’te bulunan tünellerin yüzde 95’inin imha edildiği ve geçen hafta imha edilen 3 kilometrelik tünelle birlikte toplam uzunluğun 462 kilometreye ulaştığı bildirildi. Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun ise 764 kilometre olması dikkat çekti.

HUDUT GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

Hudutlarda sürekli güvenlik faaliyetlerinin sürdüğü, son bir hafta içerisinde 7’si terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 78 kişinin yakalandığı, 1.733 kişinin hududu geçemeden engellendiği belirtildi. 2026 yılının başından itibaren sınırdan yasadışı geçmeye çalışan 1.278 kişi yakalanırken, engellenenlerin sayısı ise 13 bin 493’ü buldu.

EĞİTİM VE TATBİKAT PROGRAMLARI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini koruma amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilerek, Konya’daki Millî Anadolu Kartalı Eğitimi, Çanakkale, İzmir ve Aksaz/Muğla’daki hava savunma faaliyetleri ile Kenya’daki Justified Accord tatbikatının 13 Mart’ta sona ereceği kaydedildi. 16-27 Mart tarihleri arasında Almanya’da Steadfast Foxtrot tatbikatına katılım planlandığı bilgisi de verildi.

SAVUNMA SANAYİİ TESLİMATLARI

Geçtiğimiz hafta, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslimatları gerçekleştirildi. ASFAT ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle üretilen Hassas Güdüm Kiti sistemleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu imkân ve kabiliyetleriyle Türkiye’nin güvenliği ve milletin huzurunu sağlama görevini kararlılıkla sürdürüyor.