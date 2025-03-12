Milli Atıcılar Avrupa Şampiyonası’nda Zirvede

TÜRKİYE ATICILIK FEDERASYONUNUN AÇIKLAMASI

Türkiye Atıcılık Federasyonunun yayımladığı bilgilere göre, Hırvatistan’ın Osijek kentinde gerçekleşen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası sona erdi. Ülkemiz, bu şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak genel klasmanda en üst sırada yer aldı. Madalya sıralamasında Norveç 4 altın ve 1 bronz ile ikinci, Çekya ise 2 altın ve 4 gümüş ile üçüncü sırada bulundu.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN’IN BAŞARILARI

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, bu Avrupa Şampiyonası’nda en fazla madalyaya ulaşarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Özellikle olimpiyat madalyalı milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, katıldığı tüm kategorilerde kürsüde yer alarak toplamda 5 madalya (3 altın, 2 bronz) elde etti. Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda katıldığı 5 müsabakanın tamamında madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza etti.” ifadesine yer verildi. Bunun yanında Yusuf Dikeç ise şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

MİLLİ SPORCULARIN MADALYA KAZANIMLARI

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda bireysel ve takımlar halinde madalya kazanan milli sporcular ve aldıkları madalyalar ise şu şekilde sıralandı:

Altın Madalya:

– 10 metre havalı tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)

– 10 metre havalı tabanca karışık takım: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)

– 10 metre havalı tabanca trio kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı

– 10 metre havalı tabanca trio erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade

Gümüş Madalya:

– 10 metre havalı tabanca solo erkekler: Yusuf Dikeç

– 10 metre havalı tüfek solo kadınlar: Damla Köse (Atıcılık tarihinde ilk)

Bronz Madalya:

– 10 metre havalı tabanca kadınlar takım: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı (Atıcılık tarihinde ilk)

– 10 metre havalı tabanca solo kadınlar: Şevval İlayda Tarhan