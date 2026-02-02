Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2025-2026 Eğitim Takvimi Açıklandı

milli-egitim-bakanligi-ndan-2025-2026-egitim-takvimi-aciklandi

2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Açıklanan takvim kapsamında Mart ayında gerçekleştirilecek olan ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın tarihlerinin çakıştığı dikkat çekiyor.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

Bu yıl okullarda ara tatil, 16 Mart Pazartesi günü başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ayrıca, bu tatil döneminde Ramazan Bayramı da kutlanacak. 19 Mart Perşembe günü arefe ile başlayacak olan Ramazan Bayramı 22 Mart Pazar günü sona erecek.

