Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Bayrak Sevgisi Etkinlikleri Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dikkate değer bir girişim… 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisini pekiştirmek ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak. Bakanlık, tüm resmi ve özel okullarda bayrağın tarihî, millî ve manevi değerine vurgu yapan eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüteceğini açıkladı.

81 İLDE ETKİNLİKLER YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ildeki okullara gönderilen yazıda, ikinci dönemin ilk haftası olan 2–6 Şubat 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bilgisi yer aldı. Bu etkinlikler çerçevesinde okul binaları Türk bayraklarıyla süslenecek; öğrencilere yönelik resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergiler ve sanatsal, kültürel çalışmalar gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI AMAÇLANIYOR

Bakanlık, bu faaliyetlerle öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş bireyler olarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincinin gelişmesine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.