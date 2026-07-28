Milli Eğitim, Ders Programı ve Seçmeli Ders Takvimini Değiştirdi

Eğitim
Bir el, kırmızı bir dosya üzerinde kalemle yazı yazıyor
Yeni yönetmelik ile beden eğitimi ve müzik dersleri bayrak törenlerine göre planlanacak, bu da öğrenci motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
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Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde köklü değişiklikler yaptı ve yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemeyle beden eğitimi ve müzik dersleri bayrak törenlerine göre planlanacak. Seçmeli ders tercihleri için ise ocak-şubat ayı net takvime bağlandı.

BAYRAK TÖRENLERİ DERS PROGRAMLARINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Haftalık ders programları oluşturulurken bayrak törenleri özel olarak dikkate alınacak. Beden eğitimi ve müzik dersleri pazartesi ve cuma günlerine konulmaya özen gösterilecek. Böylece tören disiplini ve öğrenci motivasyonu desteklenecek.

SEÇMELİ DERS TERCİHLERİ İÇİN YENİ TAKVİM

Ocak-şubat aylarında okul müdürlükleri seçmeli dersleri duyuracak. Veliler ve rehber öğretmenler iş birliğiyle öğrenciler tercihlerini yapacak. Seçimler e-Okul sistemine işlenecek ve kitap ihtiyacı modüle girilecek. Açılamayan dersler ilan edilecek ve öğrenciler diğer derslere yönlendirilecek. Süresinde seçmeyenlerin dersleri okul yönetimi tarafından belirlenecek. Ortaokula yeni başlayan 5. sınıf öğrencilerinin seçimleri ders yılının ilk haftasında tamamlanacak.

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