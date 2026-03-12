Milli Parklar Kanunu Teklifi TBMM’de Onaylandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, ‘Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni onayladı.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ YETKİLER

Yeni düzenlemeyle, Çevre Kanunu’nda değişiklik yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne çeşitli yetkiler veriliyor. Bu kapsamda, 175 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda doğal çevrenin korunması, biyolojik çeşitliliğin yönetimi ve ekosistemlerin tekrar düzenlenmesi işlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük sorumlu kılınıyor. Ayrıca, bu konudaki idari yaptırımların uygulanması ve harcamalar için bütçeye ödenek ayrılması kararlaştırılıyor.

KANUNDA YENİ TANIMLAR YER ALDI

Milli Parklar Kanunu’nda gerçekleştirilen düzenlemeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü artık kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli bir kuruluş olarak çalışacak. Kanun kapsamındaki “bakanlık”, “genel müdürlük”, “alan kılavuzu” ve “av ve doğa koruma memuru” ifadeleri de yasaya ekleniyor. “Alan kılavuzu”, koruma alanlarında ziyaretçi yönetimi konusunda eğitim almış kişileri tanımlıyor. “Av ve doğa koruma memuru”, bu bağlamda görevli personeli tanımlamak için kullanılacak.

KORUNAN ALANLAR İÇİN PLANLAMA SÜRECİ GENİŞLETİLİYOR

Değişiklikle birlikte, milli parkların dışında kalan korunan alanlar için plan hazırlama süreci de kapsam dahilinde tutuluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıkların görüşlerini alarak uzun dönemli gelişim planlarının hazırlanmasını sağlayacak. Bu planlar, milli park statüsüne sahip alanların korunma ve kullanım amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olacak.

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE VERİLECEK İZİNLER

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parkları için, kamu yararı sağlandığı takdirde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin turistik tesisler yapmak üzere izin alabilmesi mümkün olacak. Bu izinlerin süresi 49 yıl olarak belirlenirken, başarılı işletmelere 99 yıla kadar uzatma imkanı sağlanıyor. Ayrıca, gerekli altyapı hizmetleri için de izinler verilebilecek.

TESCİL YASAĞI KAPSAMINDAKİ YAPILAR

Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinler haricinde, korunan alanlar içerisinde yer alan her türlü tesis ve altyapı işleri yalnızca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Tescil yasağı kapsamındaki yapılar, doğrudan müdürlük tarafından yıkılacak veya değerlendirilecek.

AV VE DOĞA KORUMA MEMURLARI İLE SAHA BEKÇİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Yeni düzenlemeyle, korunan alanlarda av ve doğa koruma memurları ile saha bekçilerinin görevlerini yürütmesi sağlanacak. Eğitimler ile belirli kriterlere uygun olarak alan kılavuzu olarak görevlendirilecek olan yerel halk, bu alandaki yönetim etkilerini azaltmak için gerekli çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirecek.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KURABİLECEK

Bu düzenleme ile elde edilecek gelirler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü döner sermayesine kaydedilecek. İhtiyaç duyulması halinde, müdürlük döner sermayeli işletmeler kurma yetkisini elinde bulunduracak. İşletmelerin gelir, gider ve denetim süreçleri belirli bir yönetmelik çerçevesinde yürütülecek.

SÖZLEŞMELERİN TARAFI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLACAK

Yapılan düzenlemeyle birlikte, daha önce Bakanlık tarafından yürütülen turizm izinleri süreçleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor. Sözleşmelerin yönetimi ve diğer ilgili işlemler, belirtilen tarihten itibaren müdürlük tarafından gerçekleştirilecek.

Bu değişikliklerin, milli parkların sürdürülebilir yönetimi ve korunması amacıyla önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.