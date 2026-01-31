Türkiye Ham Çelik Üretimi 2025’te Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, sektör, zorlu küresel koşullara rağmen yılı üretim, tüketim ve ihracatta artışla kapatmayı başardı. Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2025 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 3,5 milyon ton seviyesine ulaştı. 2025 yılında Türkiye, ham çelik üretimi ve nihai mamul tüketiminde tarihindeki en yüksek seviyeleri gördü.

HAM ÇELİK ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Yıl boyunca ham çelik üretimi, 2024 yılına oranla yüzde 3,3’lük bir artışla 38,1 milyon ton civarında gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi ise Aralık 2025’te yıllık bazda yüzde 3,8 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Yıl genelindeki tüketim ise yüzde 2,6 arttı ve bu şekilde Türkiye çelik tüketiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine erişmiş oldu.

İHRACATTA BÜYÜME GÖZLEMLENDİ

Aralık 2025 döneminde çelik ürünleri ihracatı miktar bazında yüzde 5,5 artışla 1,4 milyon ton, değer bazında ise yüzde 2,1 yükselişle 898,9 milyon dolar düzeyine ulaştı. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ihracat ise miktar bazında yüzde 12,5 artışla 15,1 milyon ton, değer bazında ise yüzde 4,3’lük bir artışla 10,2 milyar dolara çıktı.

İTHALATTA FARKLI TABLOLAR

Çelik ürünleri ithalatı Aralık 2025’te yıllık bazda miktar yönünden yüzde 18,6 azalarak 1,5 milyon tona düşerken, değer yönünden yüzde 16,6’lık bir gerileme ile 1 milyar dolar seviyesine geriledi. Yıl genelinde ithalat miktar bazında yüzde 8,6 artarak 18,9 milyon ton olarak kaydedilirken, değer bazında ise yüzde 0,7’lik bir azalma ile 13,1 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranının 2024’te yüzde 73,9 iken, 2025’te yüzde 77,6’ya yükseldiği görüldü.

PAREMETRELER ZORLANIYOR

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, 2025 yılının çelik sektörü bakımından oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Yayan, yükselen finansman maliyetleri ve Uzak Doğu ülkelerinin, özellikle Rusya ve Çin kaynaklı dampingli fiyat baskısının maliyetleri artırdığını ifade etti. Yayan, yılın son çeyreğinde üretimlerini artırarak dünya çelik üretimine oranla 5,3 puan daha iyi bir performans sergilediklerini ve dünya sıralamasında 7. sıradaki konumlarını koruduklarını söyledi.

GELECEK YILDA BEKLENENLER

Yayan, Avrupa Birliği’nin Hindistan ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’nın ve kotaların sıkılaşmasının Türkiye’nin çelik ihracatı üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı. Sınırda karbon düzenlemesinin devreye girmesi ve geçiş döneminin tamamlanmasına da dikkat çeken Yayan, 2026’da çelik üretimi ve tüketiminde yaklaşık yüzde 7’lik bir artış ve üretimde 40 milyon tonun aşılması beklendiğini belirtti. Emisyon verileri, ürün izlenebilirliği, geri dönüşüm ve enerji verimliliği gibi unsurların AB pazarına erişimde belirleyici olacağı ifade edildi.