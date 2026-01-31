Milli Savaş Uçağı KAAN Mayıs’ta Gökyüzünde Olacak

5. Savunma ve Havacılık Sanayii buluşması Antalya’da devam ediyor. Özden Erkuş, toplantılara katılan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile yaptıığı görüşmede, milli savaş uçağı KAAN’ın test prototipinin Mayıs ayında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirtti. Dört adet prototiple test ve geliştirme sürecinin süreceğini ifade eden Demiroğlu, “2029’da hedeflediğimiz ilk teslimatımızı Türk Hava Kuvvetleri’ne bu geliştirilmiş prototiplerle başlamayı düşünüyoruz.” dedi.

ANKA-3’ÜN GÖRÜNMEZLİĞİ ARTACAK

Demiroğlu, Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3’ün görünmezliğini artırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. “Üzerinde bulunan antenlerin gövdenin içine gömülmesi işlemlerini de bitirdik. Bu da onu bir adım daha görünmezliğe taşıdı.” ifadesini kullanan Demiroğlu, ANKA-3’ün bu yılın sonunda uçuşa başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

HÜRJET İÇİN TAKVİM HIZLANIYOR

Demiroğlu, HÜRJET’e dair detayları da paylaşarak, “HÜRJET’in soğuk hava testleri Erzurum’da yapılıyor. Hızlanarak ilerliyoruz çünkü 2027’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bu uçakları teslim etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

HÜRKUŞ’UN TESTLERİ SON AŞAMADA

2028 yılına gelindiğinde İspanya’ya da teslimatların başlaması gerektiğini belirten Demiroğlu, HÜRKUŞ testlerine yönelik, “HÜRKUŞ’larda şu anda testlerimiz devam ediyor. Önümüzde birkaç aylık test süreci var. Sonrasında nihai kabul aşamasına geçeceğiz. İnşallah haziran ayında ilk teslimatla başlayacak.” dedi. Demiroğlu, “Bu seneki teslimat sayısı inşallah 22. Bunun altına düşmemeye çalışıyoruz, üstüne çıkmaya çalışıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.