Türkiye’nin 2025 Çiçek İhracatı 160 Milyon Dolar Oldu

Türkiye’nin süs bitkileri ihracatı her yıl artış gösteriyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sektörünün 2025’te oldukça başarılı bir yıl geçirdiğini açıkladı.

160 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Sektör olarak yılın başında 150 milyon dolarlık bir ihracat hedefi koyduklarını, fakat yıl içinde hedefin 155 milyon dolara revize edildiğini belirten Yılmaz, “Beklentimizin üzerinde, 160 milyon dolarlık bir ihracatla 2025 yılını kapattık, bu da bizler için son derece olumlu oldu.” dedi.

“İNSANLAR HEDİYE OLARAK ÇİÇEĞE YÖNELDİ”

Yılmaz, ihracattaki artışın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projeleri ve ticari heyet ziyaretleri ile ilişkili olduğunu vurgulayarak, insanların son dönemlerde hediye olarak çiçeği tercih ettiğini ifade etti.

83 ÜLKEYE İHRACAT

Geçen yıl mevcut pazarları iyi değerlendirdiklerini aktaran Yılmaz, “83 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En büyük pazarımız Hollanda. Hollanda’nın dışında İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkere de yoğun gönderimlerimiz oldu. Son yıllarda Azerbaycan’a özellikle dış mekan gruplarında ciddi satışlarımız gerçekleşti. Türk Cumhuriyetleri, Körfez ülkeleri ve Irak’a da ihracatımız arttı.” şeklinde konuştu.

ÇİÇEK SEKTÖRÜNDE BU YILKİ HEDEF 180 MİLYON DOLAR

Bu yıl için siparişlerin iyi seviyelerde olduğunu belirten Yılmaz, “Geçen yılki yaptığımız 160 milyon dolarlık ihracat öz güvenimizi daha da artırdı. Bu yıl için 180 milyon dolarlık hedef koyduk. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.