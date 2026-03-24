Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı: Ağrı’da 1 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Ağrı Doğubeyazıt’ta gerçekleşen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık yaptığı duyuruda, “24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz,” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim,” dedi.