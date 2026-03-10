Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: Malatya’ya Patriot Sistemi Konuşlandırılacak

milli-savunma-bakanligi-duyurdu-malatya-ya-patriot-sistemi-konuslandirilacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvenlik kararlılığı sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki iradesinin tam olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

HAVA SAVUNMA TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Açıklamada, milli düzeyde alınan tedbirlere ek olarak NATO tarafından hava ve füze savunma önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Bu bağlamda, hava sahasının korunması amacıyla görevlendirilen bir Patriot sistemi Malatya’ya yerleştirileceği ifade edildi.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN GAYRET DEVAM EDİYOR

Ülkenin savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde koruma hedefinde olduğu vurgulanan açıklamada, NATO ve Müttefiklerle iş birliği ve istişare içerisinde gelişmelerin değerlendirilmeye devam edileceği ve bölgesel barış ile istikrar için çaba gösterileceği kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kristjan Asllani Beşiktaş’ta Kalmayı İstiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani hakkında İtalyan basınında dikkat çekici iddialar gündeme geldi.
Gündem

Bahçeli’den Kürtler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'da Kürt gruplara silah verilmesi iddialarını değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Gündem

Azerbaycan İran’a İnsani Yardım Gönderdi

İran'a düzenlenen İsrail saldırılarının ardından bölgedeki hayat şartları kötüleşti. Bu duruma yanıt olarak Azerbaycan, İran'a insani yardım gönderdi.
Gündem

İspanya İran’a Türk Hava Sahası Kınaması Yaptı

İspanya, İran'ın Türkiye’ye yönlendirdiği balistik mermilerin NATO tarafından etkisiz hale getirilmesini sert bir dille eleştirdi. Hükümet, bu durumu kararlılıkla kınadı.
Gündem

Malatya’ya Patriot Sistemi Konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemimizi güçlendirmek amacıyla Malatya'da yeni bir patriot sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.