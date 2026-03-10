Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: Malatya’ya Patriot Sistemi Konuşlandırılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvenlik kararlılığı sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki iradesinin tam olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

HAVA SAVUNMA TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Açıklamada, milli düzeyde alınan tedbirlere ek olarak NATO tarafından hava ve füze savunma önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Bu bağlamda, hava sahasının korunması amacıyla görevlendirilen bir Patriot sistemi Malatya’ya yerleştirileceği ifade edildi.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN GAYRET DEVAM EDİYOR

Ülkenin savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde koruma hedefinde olduğu vurgulanan açıklamada, NATO ve Müttefiklerle iş birliği ve istişare içerisinde gelişmelerin değerlendirilmeye devam edileceği ve bölgesel barış ile istikrar için çaba gösterileceği kaydedildi.