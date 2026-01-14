Miraç Gecesi Süt İçinin Fazileti Ve Dualar

MİRAÇ GECESİNE AİT ÖNEMLİ DETAYLAR

Peygamber Efendimizin göğe yükselişini simgeleyen Miraç, 15 Ocak 2026 tarihinde kutlanıyor. İslam dünyasının ibadetlerine yoğunlaşacağı bu özel gece, birlikte süt içme sünnetini de gündeme taşıyor. Miraç Kandili’nde süt içmenin fazileti ve okunması gereken dualar, inananların araştırdığı konular arasında yer alıyor.

MİRAÇ GEÇESİ SÜT İÇME SÜNNETİ

Söz konusu gece, Müslümanların çeşitli ibadetler gerçekleştirdiği bir zaman dilimi olduğundan, Miraç gecesi süt içmenin nasıl yapılacağı ve hangi duaların okunacağı sorgulanan başlıklar arasında öne çıkıyor. İşte bu özel geceye dair detaylar…