“Miras Nedeniyle Ağabeyini Öldürdü”

ŞOK EDİCİ MİRAS CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Bahçelievler’de meydana gelen bir miras cinayetinde, Harun Can isimli kişi, miras anlaşmazlığı yüzünden aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan Can’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Olay, Harun Can’ın kiralık katil tutma girişiminde bulunduğu ve katilin teklifi reddedince cinayeti kendisinin işlediğinin anlaşılmasıyla gündeme geldi. Cinayet, 27 Ekim Pazar günü Harun Can’ın Emniyet’e giderek ağabeyini evde ölü bulduğunu bildirmesiyle başladı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, olay yerine ulaştığında Kenan Can’ı yatağında ağır bir cisimle vurularak kafatası parçalanmış halde buldu. İlk ifadesinde cinayetle ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen Harun Can, çelişkili açıklamaları ve güvenlik kameralarındaki görüntülerde olaydan önce sokakta uzun süre dolanmasının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, iki kardeşin Kayseri’deki bir tarladan elde edilen miras geliri yüzünden sık sık kavga ettikleri belirlendi.

KİRALIK KATİL POLİSİN GÜNDEMİNDE

Harun Can’ın, cinayetten önce B.M. adlı bir kişiyi 150 bin lira karşılığında kiralık katil olarak tuttuğu, ancak B.M.’nin cinayeti işlemeyi reddetmesi üzerine ağabeyini kendisinin öldürdüğü öğrenildi. Kayseri’deki miras tartışması nedeniyle meydana gelen bu cinayet, toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun Can, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.