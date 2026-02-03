Mircea Lucescu Hastaneye Kaldırıldı Korkutan Gelişme

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 Dünya Kupası için 26 Mart’ta Tüpraş Stadyumu’nda Romanya ile oynayacağı maç öncesinde, teknik direktör Mircea Lucescu’dan üzücü bir haber geldi. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’ın eski teknik patronu olan deneyimli çalıştırıcı, sağlık problemleri nedeniyle yeniden tedavi sürecine alındı.

SAĞLIK SORUNLARI ÖNE ÇIKIYOR

Geçtiğimiz hafta hastaneden taburcu olan 80 yaşındaki Lucescu’nun, geçirdiği ağır bir soğuk algınlığının ardından bağışıklık sisteminin zayıfladığı ifade edildi. Doktorların önerisi doğrultusunda tekrar hastaneye yatırılan Lucescu’nun en az 3 gün boyunca gözetim altında tutulacağı belirtildi.

KAPSAMLI TESTLER YAPILACAK

Romanya medyasındaki haberlere göre; Lucescu’nun hastanede kalacağı süre boyunca tüm sağlık sorunlarını belirlemek için kapsamlı testler gerçekleştirileceği duyuruldu. Tecrübeli teknik adamın sağlık koşulunun, Mart ayındaki kritik maçlarda takımın başında olup olamayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

KARŞILAŞMA 26 MART’TA

Türkiye ile Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 26 Mart tarihinde İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı kazanan takım, Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle final niteliğinde bir maça çıkacak ve Dünya Kupası biletini almak için mücadele edecek.