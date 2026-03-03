Mısır’dan İran’a Sert Uyarı Ve Dayanışma Mesajı

İSRAİL-ABD SALDIRILARIYLA İRAN’A HİTAP EDİLDİ

ABD ile devam eden nükleer görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, İsrail ve ABD’nin Tahran dahil birçok hedefe yönelik saldırıları gerçekleştirildi. İran ise, bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki belirlenen hedeflerine saldırılarla yanıt verdi.

MISIR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati’nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, Irak, Ürdün ve Suriye dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi. Açıklamada, Abdulati’nin Mısır’ın Arap ülkeleriyle tam bir dayanışma içinde olduğunu yineleyerek “haksız saldırıları” kınadığı ifade edildi.

İRAN’A DİYALOG ÇAĞRISI

Abdulati, “İran’ın Arap devletlerini hedef almayı derhal durdurmasının gerekliliğini” vurgulayarak, “bölgedeki gerilimin düşürülmesi, azami itidal gösterilmesi ve diyaloğa öncelik verilmesi” çağrısında bulundu. Ayrıca, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve uluslararası hukuk ile BM Şartı’na tam uyulmasının önemine dikkat çekerek bunun “tehlikeli durumu kontrol altına almaya ve çatışmanın tırmanmasını önlemeye katkı sağlayacağını” belirtti.

İRAN’IN YANIT VERDİĞİ ÜLKELER

Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suriye ve Irak, son üç gündür İran tarafından ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak hedef alınıyor. İsrail ve ABD ise, müzakerelerin devam ettiği sırada 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırıya geçti. İran, bu saldırılara karşılık olarak belirlenen hedeflere bombardımanlar düzenledi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İran Kızılayı ise, bombardımanlar sonucunda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

