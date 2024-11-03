“Misli’de Günün Favori Bahisleri”

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAHİSLERİ

İddaa programı içinde bulunan günün öne çıkan bahislerini ve Misli yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları bir araya getirdik. Maçların heyecanını Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de!

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE MAÇ ANALİZİ

Trabzonspor – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %52’si karşılaşmadan Fenerbahçe’nin galip çıkacağını düşünüyor. Misli Yorumcusu Sabri Ugan’ın tercihi “Maç Sonucu 2”. Trabzonspor, ligin en az gol yiyen takımı olma özelliğini taşıyor; ancak aynı zamanda en az gol atan takımlar arasında yer alıyor. Kendi sahasında, sadece Konyaspor’a karşı üç gol atarak gol ortalamasını artırdılar. Takım, son zamanlarda tipik bir beraberlik takımı haline geldi. Başakşehir karşısında son dakikada kazandıkları maç ile Göztepe deplasmanında son dakikada kaybettikleri maçlar bunun kanıtı.

Güçlü bir savunma stratejisi bulunan Trabzonspor, rakiplerinden gol yememeyi başarıyor, fakat oyun kurguları tatmin edici görünmüyor. Fenerbahçe ise, beş deplasman maçından üçünü kazanarak, yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda evinden daha fazla gol atıyorlar. Bu durum, Fenerbahçe’nin deplasmanda da etkili olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe, daha derli toplu oynayan bir takım görüntüsü çiziyor ve özellikle kanat oyuncuları etkili bir performans sergiliyor. Bu nedenlerden dolayı Fenerbahçe’nin kazanma ihtimali daha yüksek görünüyor.

EYÜPSPOR – HATAYSPOR MAÇ ANALİZİ

Eyüpspor – Hatayspor maçı için Misli üyelerinin %62’si Eyüpspor’un galip geleceğini düşünüyor. Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in tercihi “Maç Sonucu 1”. Eyüpspor, ligin yeni ekibi olmasına rağmen evinde oynadığı maçlarda oldukça başarılı bir performans sergiliyor. İç sahada oynadıkları 4 maçta 10 puan toplayarak dikkat çekiyorlar. Hatayspor ise takım olarak zor günler geçiriyor ve henüz galibiyetle tanışamayan iki takımdan biri. Yalnızca 3 puanları mevcut. Bu durumda Eyüpspor’un galip geleceği düşünülüyor.

ATLETICO MADRID – LAS PALMAS MAÇ ANALİZİ

Atletico Madrid – Las Palmas mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %52’si Atletico Madrid’in galip çıkacağını öngörüyor. Misli Yorumcusu Aykut Aydın’ın tercihi “2.5 Üst”. Atletico Madrid, genel anlamda formsuz bir dönem yaşıyor. Simeone yönetiminde büyük yatırımlar yapılmasına rağmen takım henüz isteneni veremiyor. Hafta içindeki kupada zayıf rakip karşısında zor bir galibiyet alan Atletico, bir atılım yapma ihtiyacı içinde. Öte yandan Las Palmas takımı, son dönemlerde hücumda bir hareketlilik göstermeye başladı. Hafta içi, kupada elde ettikleri 7 gollü galibiyet, onları moral açısından güçlendirdi. Özellikle Sandro’nun sakatlıktan dönüşü de onların avantajı. 2.5 gol barajının aşılmasını bekliyorum.

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