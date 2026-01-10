Mississippi’de Silahlı Saldırılarda Altı Kişi Hayatını Kaybetti

mississippi-de-silahli-saldirilarda-alti-kisi-hayatini-kaybetti

ABD’NİN MISSISSIPPI’SİNDE SİLAHLI SALDIRILAR: 6 ÖLÜ

Mississippi eyaletinde, birbiriyle bağlantılı bir dizi silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Clay Bölgesi Şerifi Eddie Scott, Mississippi’nin doğusunda, Alabama sınırı yakınındaki West Point kasabasında meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdi.

GÖZALTINDA BİR ŞÜPHELİ VAR

Scott, saldırılarla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını ve toplum için herhangi bir tehlike bulunmadığını ifade etti. “Emniyet güçleri soruşturmayı sürdürüyor ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir bilgilendirme yapacaktır” diyen Scott, ayrıca olayın detaylarına dair net bilgiler verdi.

ÜÇ FARKLI NOKTADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şerif, yaptığı bir televizyon açıklamasında, saldırıların üç farklı noktada gerçekleştiğini ve toplamda 6 kişinin öldüğünü belirtti. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olduklarını vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.