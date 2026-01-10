Mississippi’de Silahlı Saldırılarda Altı Kişi Hayatını Kaybetti

ABD’NİN MISSISSIPPI’SİNDE SİLAHLI SALDIRILAR: 6 ÖLÜ

Mississippi eyaletinde, birbiriyle bağlantılı bir dizi silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Clay Bölgesi Şerifi Eddie Scott, Mississippi’nin doğusunda, Alabama sınırı yakınındaki West Point kasabasında meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdi.

GÖZALTINDA BİR ŞÜPHELİ VAR

Scott, saldırılarla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını ve toplum için herhangi bir tehlike bulunmadığını ifade etti. “Emniyet güçleri soruşturmayı sürdürüyor ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir bilgilendirme yapacaktır” diyen Scott, ayrıca olayın detaylarına dair net bilgiler verdi.

ÜÇ FARKLI NOKTADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şerif, yaptığı bir televizyon açıklamasında, saldırıların üç farklı noktada gerçekleştiğini ve toplamda 6 kişinin öldüğünü belirtti. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olduklarını vurguladı.