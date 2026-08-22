Mississippi’de Ağaca Asılı Bulunan Kadın Toprağa Verilecek

Kentucky’nin Greenville kentindeki tarihi West End Mezarlığı’nın yumuşak yamaçlarında, Tasia Fortune için defin hazırlıkları sürüyor. Ailesi, 29 yaşındaki siyahi kadının zekâsı, yeteneği ve inancıyla hatırlanmasını umut ederken, Mississippi’deki ekipler Fortune’un iki haftadan uzun süre önce Jackson’da terk edilmiş bir evin dışında bir ağaca asılı halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmayı yürütmeye devam ediyor. Fortune’un ölüm ilanına göre son 10 yıldır Jackson’da yaşıyordu ancak aslen Kentuckyliydi. Cumartesi günü Tucker Funeral Home’da cenaze töreni düzenlenecek ve ardından yakınlardaki tarihi siyahi mezarlığı West End’de toprağa verilecek.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jackson Polisi, Fortune’un vakasını “ölüm soruşturması sürüyor” olarak sınıflandırdı. Polis, Mississippi Eyalet Tıbbi Muayene Ofisi’nin geçen hafta otopsi yaptığını ancak sonuçların henüz açıklanmadığını bildirdi. Polis, olayda suç unsuru olup olmadığına dair herhangi bir işarette bulunmadı. Ancak eyaletin ırk ilişkilerindeki şiddet dolu geçmişi ve Mississippi’de kısa süre önce meydana gelen diğer iki asılma vakası, Fortune’un ölümüne olan ilgiyi ve endişeyi artırdı. Bu asılma vakaları sonunda intihar olarak değerlendirilmişti. Geçen ay Meksika Körfezi kıyısında Nolan Xavier Wells’in ölümüne ilişkin soruşturmanın yaygın şekilde eleştirilmesi de Fortune’un nasıl öldüğüne dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

AİLEDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Fortune’un annesi Christy Spivey, kızının dört çocuklu sevgi dolu bir anne olduğunu ve geçen ay Kentucky’deki aile buluşmasında son kez gördüğünde alışılmadık bir davranış sergilemediğini söyledi. Spivey, “Bunu kendi kendine yapmadı. Kızımı tanıyorum, bunu kendi kendine yapmadı” dedi. Jackson polisi, vakaya yönelik “önemli kamuoyu ilgisi”ni ve “sosyal medyada dolaşan spekülasyonları” kabul ederek soruşturma devam ederken sabır çağrısında bulundu. Polis yaptığı açıklamada, “Bu vakasın hassas doğasının ve toplum içindeki anlaşılır endişenin farkındayız. Tıbbi Muayene Ofisi incelemesini tamamlayıp resmi bir karar verene kadar halkı ve medyayı Fortune’un ölümünün koşulları, nedeni veya şekli hakkında spekülasyon yapmamaya veya sonuç çıkarmamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Jackson Belediye Başkanı John Horhn da soruşturmanın doğal akışında tamamlanmasına izin vermek istediğini belirtti. Horhn, “İnsanlar bu duruma üzgün. Doğal olarak öyle olmaları gerekir. Bu, şehrimizde ve eyaletimizde çok rahatsız edici bir durum ve vaka. Ancak aceleyle sonuç çıkarmayacağız” dedi.

CESEDİN BULUNUŞU VE GÖZALTILAR

Jackson polisi, ekiplerin 3 Ağustos’ta terk edilmiş eve müdahale ettiğini ve arka bahçede bir ağaca asılı halde ceset bulduğunu bildirdi. Cesedin daha sonra Fortune’a ait olduğu tespit edildi. Polis, ölümle ilgili herhangi bir gözaltı yapılmadığını ancak Fortune’un çocuklarından birinin babasının, cesedin bulunmasından kısa süre sonra alakasız silah suçlamalarıyla tutuklandığını açıkladı. Adamın kardeşi Tony Anderson, Fortune’un bulunduğu evin, kardeşinin evinin yanında olduğunu söyledi. Anderson, ikilinin iletişim halinde olduğunu ve Fortune’un sık sık kardeşinin evini ziyaret ettiğini belirtti. Yine de kardeşinin Fortune’un ölümüne karıştığına inanmadığını ifade eden Anderson, “Kardeşimin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. O öyle bir insan değil” dedi.

FORTUNE'UN HAYATI VE ANISI

Fortune’un ölüm ilanına göre, Tanrı’ya güçlü bir inancı vardı ancak “yolu her zaman kolay olmadı.” İlanda “Yükselişler ve düşüşler vardı” ifadesi yer aldı. Fortune’un cesedinin bulunmasından bir hafta sonra, terk edilmiş evin bakımsız arka bahçesinde onun anısına yapılan pembe ve beyaz bir anma alanı oluşturuldu. Gökkuşağı renginde fırıldaklar, beyaz çiçekler ve oyuncak ayılar Fortune’un fotoğrafının etrafını sardı. Ölüm ilanında Fortune’un “zeki ve yetenekli” olduğu belirtildi. Lise son sınıfı atladığı ve yıldız bir kır koşusu atleti olduğu aktarılan ilanda, “sarsılmaz inancına” dayanan “güçlü bir direnç mirası” bıraktığı ifade edildi. İlanda, “En karanlık saatlerinde bile kurtarıcısına inanmaktan asla vazgeçmedi” denildi.